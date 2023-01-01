Держатель отражателя с треногой. Ноги треноги на резиновых опорах складываются в плоскость, это позволит установить держатель вплотную к стене. Штанга крепится к треноге с помощью стандартного крепления диаметром 5/8". Длина телескопической штанги от 80 до 210 см, 3 секции, на штанге размещены два зажима для отражателя, максимальная длина между захватами 200 см. Держатель и тренога изготовлены из металла.