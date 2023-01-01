Штатив Falcon Eyes LifePOD mini настольный
Код товара : УТ-00045622
Артикул : 25420
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная (1/4")
Материал
полимер/алюминиевый сплав
Максимальная нагрузка
3 кг.
Длина в сложенном положении
18,5 см
Физические характеристики
Вес
0,14 кг
Вес (брутто), г
0.230
Описание
Настольный штатив-тренога со съемной шаровой головкой предназначен для установки смартфонов, экшн-камер, компактных видеокамер или беззеркальных камер весом до 3 кг. Подходит для макросъемки и съемки с нижних ракурсов, высота штатива 100/150 мм – выбор высоты производится поворотом кольца на основании штатива. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане.
Площадка для камеры наклоняется на 90˚, для этого предусмотрен специальный паз. На площадке находится винт 1/4", диаметр площадки 30 мм. В комплект входит адаптер для крепления смартфона с шириной захвата до 80 мм и адаптер для крепления экшн-камер GoPro.