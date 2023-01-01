Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-4, до 4 кг, с адаптером для телефона
Код товара : УТ-00050579
Артикул : 27821
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, съемная
Материал
алюминий
Длина в сложенном положении
33 см
Диаметр ног
ноги: 23, 19, 16, 12, 8 мм, центральная колонна: 23, 19.5 мм
Физические характеристики
Вес
без головки: 1 кг, с головкой: 1.2 кг, комплект в чехле: 1.4 кг
Вес (брутто), г
1.600
Описание
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 – универсальный алюминиевый штатив длиной всего 33 см в сложенном виде (за счет реверсивных складывающихся ножек ). Высота штатива при этом регулируется от 25 до 140 см. Штатив предназначен для установки фотокамеры (весом до 4 кг), смартфона или камеры GoPro (адаптеры в комплекте). Легкий и компактный штатив подойдет часто путешествующим фотографом и просто любителям тревел-фотографии.
Конструкция штатива представляет собой 5-секционный трипод с центральной выдвижной двухсекционной колонной.
Двухсекционная центральная колонна 23/19 мм в выдвинутом положении фиксируется поворотом цангового зажима. На колонне при помощи винта 3/8'' закреплена штативная головка со съемной крепежной площадной (винт ¼" на площадке). Съемная площадка позволяет быстро закрепить камеру на штативе и не пропустить важный кадр.
Шаровая штативная головка позволяет установить и зафиксировать камеру или смартфон в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении. Для выравнивания камеры по уровню горизонта на штативной головке предусмотрен пузырьковый уровень. Металлический шарик с фторопластовой прокладкой упора фиксатора обеспечивает плавное вращение штативной головки вокруг вертикальной оси. Вращение происходит с постоянным дозированным усилием. Винт с крупной ручкой-барашком фиксирует положение головки сразу по всем трем осям.
Чтобы добиться низкого ракурса центральная колонна переворачивается и камера устанавливается практически на уровне земли.
Телескопические секции трипода с профилем 23/19/16/12/8 мм соединены клипсовыми зажимами из прочного ABS-пластика. При подготовке штатива к работе, ослабьте все клипсы одним движением руки (это удобно делать большим пальцем правой руки) и ножки моментально выдвинутся на полную высоты под собственным весом. Штатив будет готов к использованию буквально через пару секунд!
На ножках трипода располагаются крупные нескользящие устойчивые подпятники из резины. Ножки трипода являются реверсивными и закрепляются в трех фиксированных положениях при помощи металлического стопора – достаточно слегка согнуть ножку и отвести стопор вбок. Благодаря такой конструкции штатив может устанавливаться на неровных поверхностях. А для придания штативу большей устойчивости в «полевых» условиях, на нижнем конце колонны установлен подпружиненный металлический крюк для груза.
В комплект входит чехол на молнии – штатив удобно брать с собой и он станет неизменным компаньоном в путешествии.
Комплектация
- Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-4
- Адаптер для смартфона
- Адаптер для камеры GoPro
- Ключи-шестигранники
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон