Описание

Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 – универсальный алюминиевый штатив длиной всего 33 см в сложенном виде (за счет реверсивных складывающихся ножек ). Высота штатива при этом регулируется от 25 до 140 см. Штатив предназначен для установки фотокамеры (весом до 4 кг), смартфона или камеры GoPro (адаптеры в комплекте). Легкий и компактный штатив подойдет часто путешествующим фотографом и просто любителям тревел-фотографии.

Конструкция штатива представляет собой 5-секционный трипод с центральной выдвижной двухсекционной колонной.

Двухсекционная центральная колонна 23/19 мм в выдвинутом положении фиксируется поворотом цангового зажима. На колонне при помощи винта 3/8'' закреплена штативная головка со съемной крепежной площадной (винт ¼" на площадке). Съемная площадка позволяет быстро закрепить камеру на штативе и не пропустить важный кадр.

Шаровая штативная головка позволяет установить и зафиксировать камеру или смартфон в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении. Для выравнивания камеры по уровню горизонта на штативной головке предусмотрен пузырьковый уровень. Металлический шарик с фторопластовой прокладкой упора фиксатора обеспечивает плавное вращение штативной головки вокруг вертикальной оси. Вращение происходит с постоянным дозированным усилием. Винт с крупной ручкой-барашком фиксирует положение головки сразу по всем трем осям.

Чтобы добиться низкого ракурса центральная колонна переворачивается и камера устанавливается практически на уровне земли.

Телескопические секции трипода с профилем 23/19/16/12/8 мм соединены клипсовыми зажимами из прочного ABS-пластика. При подготовке штатива к работе, ослабьте все клипсы одним движением руки (это удобно делать большим пальцем правой руки) и ножки моментально выдвинутся на полную высоты под собственным весом. Штатив будет готов к использованию буквально через пару секунд!

На ножках трипода располагаются крупные нескользящие устойчивые подпятники из резины. Ножки трипода являются реверсивными и закрепляются в трех фиксированных положениях при помощи металлического стопора – достаточно слегка согнуть ножку и отвести стопор вбок. Благодаря такой конструкции штатив может устанавливаться на неровных поверхностях. А для придания штативу большей устойчивости в «полевых» условиях, на нижнем конце колонны установлен подпружиненный металлический крюк для груза.

В комплект входит чехол на молнии – штатив удобно брать с собой и он станет неизменным компаньоном в путешествии.

Комплектация