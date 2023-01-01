Описание

Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-3 – легкий travel-штатив с рабочей высотой от 47 до 158 см (довольно компактный в сложенном виде - всего 45 см). На штатив устанавливаются цифровые камеры весом до 2.5 кг, а также смартфоны или камеры GoPro (стандартные адаптеры в комплекте).

Цифровая камера, адаптер для смартфона или камеры GoPro устанавливаются на штатив при помощи винта ¼'', расположенного на штативной площадке.

Штативная площадка несъемная, однако, чтобы закрепить камеру на штативе, фотоаппарат не нужно вращать. Для удобства установки камеры под площадкой размещена головка винта с ручкой-барашком, с помощью которой и вращается винт1/4 дюйма

Штативная 2D мини-головка наклоняется по вертикали(+/- 90 град). и вращается на 360° вокруг вертикальной оси. Поворот головки плавный, положение надежно фиксируют два винта. Пузырьковый уровень поможет выровнять камеру относительно горизонта.

Адаптер для смартфона предназначен для установки мобильных устройств шириной от 52 до 85 мм. Адаптер закрепляется на штативе в горизонтальном и вертикальном положении.

Штатив представляет собой универсальную треногу с центральной двухсекционной выдвижной колонной. Увеличенная высота штатива по сравнению с другими моделями дает возможность фотографу среднего (и выше среднего) роста делать снимки на уровне глаз. Штатив с минимальной высотой 47 см может использоваться и как настольный, а при помощи реверсивной колонны камер может быть установлена практически на уровне земли.

Профиль телескопических секций 20/17/15/11 мм сложной формы выдерживает большие нагрузки на рабочей высоте. Секции фиксируются при помощи клипсовых зажимов из прочного ABS-пластика; тренога быстро раскладывается, поэтому штатив приводится в рабочее состояние за несколько секунд.

Штатив станет устойчивее, если повесить на крюк для груза основательный утяжелитель.

В комплект входит прочный чехол на молнии. Благодаря ремешку-лямке, перекидывающейся через плечо, штатив удобно взять с собой и в поход, и на загородную прогулку, и на выездную городскую съемку.

Комплектация