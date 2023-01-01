Falcon Eyes LH-27S – патрон с цоколем стандарта E27 для установки лампы-вспышки. Предназначен для подключения к сети переменного тока 220В (50 Гц). Оснащен гнездом для фиксации на штанге или стойке со стандартным шпиготом 5/8". Поворотный кронштейн позволяет установить лампу-вспышку под нужным углом (диапазон регулировки +/- 90°). В кронштейн патрона можно установить фотозонт и зафиксировать его винтовым зажимом. Корпус патрона и кронштейна изготовлен из пластика, фиксирующие винты – из стали.