Описание

Комплект для предметной съемки и макро LFPB-2 kit состоит из складного фотобокса (куб со стороной 60 см) и 2 настольных флуоресцентных осветителей. Хорошо подходит для небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, для съемок продукции интернет-магазинов.

Фотобокс размером 60х60х60 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 40 Вт (эквивалент 250-ваттных ламп накаливания), цветовая температура 5500К. В качестве альтернативы можно использовать светодиодные лампы аналогичной мощности. Для установки осветителей в комплект входят две стойки высотой 40 см.