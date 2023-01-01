Комплект Falcon Eyes LFPB-2 kit, 2х40 Вт + фотобокс 60 см
Код товара : УТ-00036515
Артикул : 20077
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
3.800
Комплектация
фотобокс складной 60 см, 4 фона (белый, черный, синий, красный), люминесцентные лампы 40 Вт Е27 (2 шт.), осветитель с патроном Е27 (2 шт.), стойка 40 см (2 шт.), руководство, гарантийный талон
Описание
Комплект для предметной съемки и макро LFPB-2 kit состоит из складного фотобокса (куб со стороной 60 см) и 2 настольных флуоресцентных осветителей. Хорошо подходит для небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, для съемок продукции интернет-магазинов.
Фотобокс размером 60х60х60 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Осветители из комплекта рассчитаны на использование с флуоресцентными лампами с цоколем E27, в комплекте 2 лампы мощностью по 40 Вт (эквивалент 250-ваттных ламп накаливания), цветовая температура 5500К. В качестве альтернативы можно использовать светодиодные лампы аналогичной мощности. Для установки осветителей в комплект входят две стойки высотой 40 см.