Falcon Eyes LE-900 LED - доступное решение для освещения съемочной сцены, обладающее полным функционалом старших моделей – регулировка цветовой температуры, DMX-управление, большой ЖК-дисплей, 4-лепестковые шторки, возможность питания от аккумуляторов серии NP-F, а также комплектуется пультом дистанционного управления.

Мощность 60 Вт

Эффективность прибора обусловлена применением в качестве источника света панели с 900 сверхъяркими светодиодами с индексом цветопередачи CRI более 90. Корпус изготовлен из металла и имеет систему естественного конвекционного охлаждения, осветитель практически не нагревается, потребляемая мощность составляет 60 Вт.

Стабильная цветовая температура

Стабильная цветовая температура 5600±200К, даже при изменении яркости. В комплекте конверсионный фильтр 3200 К и матовый рассеивающий фильтр, которые быстро устанавливаются на осветителе с помощью магнитов.

Flicker-free

Технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.

Встроенный DMX-декодер

DMX технология управлением света обеспечивает возможность программирования сценариев освещения любой сложности, а также передавать сигнал на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. В случае, когда использовать кабель не представляется возможным, применяются беспроводные DMX- передатчики.

Точная регулировка яркости

Прибор позволяет точно выбрать требуемое значение яркости и быстро вернуться к заранее подобранным настройкам. Значение яркости отображается на ЖК-дисплее, индикация 0-100 с шагом 1.

Пульт дистанционного управления

В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления осветителем/группой осветителей на расстоянии до 50 м: удаленного включения/выключения, регулировки яркости. Благодаря возможности дистанционного управления параметрами каждого осветителя в студии отсутствует необходимость обходить каждый из них при настройке, работать с приборами становится удобнее, а у фотографа появляется больше возможностей для реализации творческих идей.

4-лепестковые шторки в комплекте

Быстросъемные четырехлепестковые шторки помогут ограничить световой поток в нужном направлении, чтобы получить световой акцент на объекте съемке или избежать нежелательной засветки объектива камеры.

Питание от аккумуляторных батарей

На задней панели осветителя находятся отсеки для установки аккумуляторных батарей серии NP-F 13-19В (батареи приобретаются отдельно). В условиях стационарной съемки осветитель питается от сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Металлический кронштейн

Прочный металлический кронштейн позволяет поворачивать осветитель на 360° по двум осям.