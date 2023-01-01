Осветитель Falcon Eyes LE-576 LED RGBW – компактная и лёгкая LED панель с 248 яркими SMD светодиодами предназначена для создания цветовых и световых эффектов при фото-или видеосъемке; в панели используются две группы светодиодов. RGB светодиоды: каждый представляет собой мини-группу из трех (красный, зеленый, синий) элементов.

С помощью регуляторов на панели (а также дистанционно – со смартфона или по DMX) можно выставлять как любой из перечисленных цветов по отдельности, так и совместно – смешивая цвета в нужной пропорции (мощности). Выбрав подходящую палитру цветов, пользователь может с помощью регулятора управлять и ее мощностью. Функция выбора конкретного цвета или палитры цветов важна в первую очередь для фотографов, нет необходимости использовать фильтры при съемке или накладывать их на постобработке .

Для видеографов осветитель Falcon Eyes LE-576 LED RGBW интересен тем, что благодаря предустановленной в нем программе — функции для создания спецэффектов, они получают возможность имитации в студии различных типов источников света. В программе реализовано 36 видов спецэффектов, которые с высокой достоверностью имитируют на объекте свет от полицейской мигалки, мерцания телевизора, свет камина или свечи, молнии и т. д. Этими эффектами также можно управлять дистанционно.

Панель можно использовать как источник «теплого» света в студии (с температурой 3200 К, без использования RGB-светодиодов), можно использовать и как источник «холодного» света 5600 К, выставив необходимое значение цветовой температуры на дисплее.

Конструкция

Корпус осветителя и лира изготовлены из прочного алюминиевого сплава. На передней части расположены 4 складывающиеся металлические шторки и белый матовый несъемный светорассеиватель.

На задней части расположена панель управления осветителем: ЖК экран с подсветкой, кнопки выбора режимов, валкодер, разъем питания, трехпозиционный тумблер питания, разъемы DMX (RJ-25) и два гнезда для подключения аккумуляторов типа NP-F. Протокол DMX-512 позволяет подключать и объединять в группы не только осветители Falcon Eyes LE-576 LED RGBW, но и различные устройства других производителей (прожекторы, осветители и т.д.) к пульту управления (существуют и беспроводные передатчики и приемники для управления по DMX).

Установка осветителя производится на любую стойку со шпиготом 5/8 дюйма. Фиксация осветителя на шпиготе — винтовая. Осветитель на лире можно вращать на угол до 180°, его положение фиксируется двумя винтами с обеих сторон лиры.

Дистанционное управление

Осветитель может управляться дистанционно с помощью смартфона по bluetooth с помощью приложения, которое под названием filight доступно в Google Play, а под названием fi light – в App Store.

С помощью приложения можно не только управлять яркостью и оттенком, но и объединять осветители в группы, включать/отключать эффекты, а также синхронизировать мощность и оттенок света со звуковой дорожкой, записанной на смартфоне или с сигналом с его микрофона.

Два варианта питания

Питание осветителя производится или от комплектного блока питания или от двух аккумуляторов типа NP-F (в комплект поставки не входят). Время непрерывной работы от аккумуляторов зависит от их емкости, интенсивности работы осветителя и пр.

Выбор источника питания производится трехпозиционным тумблером.

Эффекты

Встроенные эффекты (всего 36) делятся на несколько видов.

Fade — плавно исчезающий или переходящий цвет (цвета)

Pulse — пульсация цвета (цветов)

Strobe — вспышка или кратковременный импульс света

Специальные — эффект горящей свечи, эффект костра (камина), эффект вечеринки, эффект включенного телевизора, эффект молнии.

Более того, возможно изменение скорости воспроизведения эффекта.

Подробное описание работы панели и управления ее функциями см. в руководстве по эксплуатации

Сумка-чехол

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка-чехол на молнии с ручками. Внутри кейса предусмотрен ложемент для осветителя из вспененного мягкого материала.