Описание

Комплект PBK-50AB-2LS на базе фотобокса (лайтбокса) с двумя галогенными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.

Фотобокс размером 50х50х50 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Софтбокс быстро подготавливается к работе, а благодаря своей конструкции – ткань стенок не мнется. Четыре фона в комплекте – черный, красный, синий и белый. Осветители из комплекта с галогенными лампами мощностью 50 Вт каждая (3200К), в основание осветителей встроены выдвижные ножки. Для установки фотоаппарата в комплект входит специальная стойка.