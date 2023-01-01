Комплект Falcon Eyes PBK-50AB-2LS для предметной съемки
Код товара : УТ-00041659
Артикул : 14655
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Комплект PBK-50AB-2LS на базе фотобокса (лайтбокса) с двумя галогенными осветителями, идеально подходит для предметных съемок небольших изделий, ювелирных украшений, натюрмортов, макросъемки, также используется для съемок продукции интернет-магазинов.
Фотобокс размером 50х50х50 см с матовыми полупрозрачными стенками дает возможность бестеневого освещения объекта, а одновременное использование двух источников постоянного света позволяет правильно оценить рисунок освещения. Софтбокс быстро подготавливается к работе, а благодаря своей конструкции – ткань стенок не мнется. Четыре фона в комплекте – черный, красный, синий и белый. Осветители из комплекта с галогенными лампами мощностью 50 Вт каждая (3200К), в основание осветителей встроены выдвижные ножки. Для установки фотоаппарата в комплект входит специальная стойка.