Описание

Переходное кольцо M42 на Nikon (с линзой) позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45.5 мм) на фотоаппараты с байонетом Nikon F. Поскольку рабочий отрезок камеры Nikon больше чем рабочий отрезок объективов с резьбовым креплением М42, для фокусировки на бесконечность необходима корректирующая линза, которая и установлена в этом адаптере. Данная модель не имеет электронных контактов, поэтому работоспособность таких функций как подтверждение фокусировки или работа в режиме приоритета диафрагмы - зависит от модели камеры (см. инструкцию к фотоаппарату). Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.