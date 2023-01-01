Адаптер Falcon Eyes , M42 на Nikon F (с линзой)
Код товара : УТ-00009288
Артикул : 20131
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Переходное кольцо M42 на Nikon (с линзой) позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45.5 мм) на фотоаппараты с байонетом Nikon F. Поскольку рабочий отрезок камеры Nikon больше чем рабочий отрезок объективов с резьбовым креплением М42, для фокусировки на бесконечность необходима корректирующая линза, которая и установлена в этом адаптере. Данная модель не имеет электронных контактов, поэтому работоспособность таких функций как подтверждение фокусировки или работа в режиме приоритета диафрагмы - зависит от модели камеры (см. инструкцию к фотоаппарату). Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.