Переходное кольцо Falcon Eyes , M42 на Nikon F (без линзы)
Код товара : УТ-00012445
Артикул : 14648
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Официальная гарантия Falcon Eyes 1 год
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Переходное кольцо M42 на Nikon позволяет устанавливать объективы с резьбой М42 (рабочий отрезок 45.5 мм) на фотоаппараты с байонетом Nikon F (рабочий отрезок 46.5 мм). Фокусировка на бесконечность не поддерживается из-за разницы в длине рабочих отрезков (рабочий отрезок камеры Nikon больше чем рабочий отрезок объективов с резьбовым креплением М42). Может использоваться для макросъемки, предметной съемки, или, с некоторыми объективами, для портретной съемки.
Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av*, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
* Зеркальные камеры Nikon начального уровня (D3xxx, D5xxx) не поддерживают работу в режиме Av, уточняйте информацию в инструкции к вашей камере.