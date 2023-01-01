Описание

Переходное кольцо для установки старых объективов с резьбовым креплением M42 (рабочий отрезок 45.5 мм) на камеры Canon EOS (байонет EF). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Данная модель оснащена с электронным чипом, который позволяет использовать функцию подтверждения фокусировки в видоискателе. Фокусировка и управление диафрагмой производятся только в ручном режиме.

Через дополнительные адаптеры можно установить объективы М42 на беззеркальные камеры EOS M и EOS R.

Материал: хромированная латунь.