Кольцо переходное Falcon Eyes с M42 на Canon EOS с чипом
Код товара : УТ-00071880
Артикул : 20123
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Описание
Переходное кольцо для установки старых объективов с резьбовым креплением M42 (рабочий отрезок 45.5 мм) на камеры Canon EOS (байонет EF). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Данная модель оснащена с электронным чипом, который позволяет использовать функцию подтверждения фокусировки в видоискателе. Фокусировка и управление диафрагмой производятся только в ручном режиме.
Через дополнительные адаптеры можно установить объективы М42 на беззеркальные камеры EOS M и EOS R.
Материал: хромированная латунь.