Переходное кольцо Falcon Eyes с M42 на Canon EF
Код товара : УТ-00011838
Артикул : 14645
700 ₽
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Переходное кольцо для установки объективов с резьбой M42 на камеры Canon EOS. Адаптер не имеет электронных контактов, поэтому подтверждение фокусировки отсутствует. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.