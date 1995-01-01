Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT предназначен для создания базовых схем света при фото- и видеосъемке. Благодаря своей мобильности и удобству переноски, он идеально подходит для портретной или предметной съемки на выезде или в небольшой домашней студии. Комплект может быть использован на любой локации, где есть возможность подключения к бытовой электросети.

В комплект KeyLight III 2150D SB KIT входят два осветителя мощностью 150 Вт с цветовой температурой 5600К, рефлекторы, пульты ДУ, прямоугольные софтбоксы, стойки высотой до 280 см и сумка для хранения и транспортировки комплекта.

Яркие источники дневного света

В комплект входят два легких осветителя Falcon Eyes KeyLight III 150D BW мощностью 150 Вт. Оснащенные COB-светодиодами, они обеспечивают высокий уровень освещенности – до 13 875 люкс на расстоянии 1 м. Регулируемый диапазон мощности обеспечивает возможность точной настройки уровня освещения в зависимости от требований конкретной сцены.

Источники постоянного света создают яркое ровное освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI ≥95), что позволяет получать качественный контент с точной передачей цвета. Управление настройками осуществляется как вручную через панель на корпусе осветителя, так и дистанционно с помощью пульта ДУ (батарейки приобретаются отдельно). Большой яркий ЖК-дисплей отображает текущие параметры устройства для интуитивного управления. Моноблок оснащен стандартным байонетом Bowens, совместимым с широким спектром светоформирующих насадок. В комплект входит стандартный рефлектор диаметром 18 см для создания жесткого контрастного освещения.

Активная система охлаждения и защита от перегрева гарантируют длительную работу прибора на высокой мощности.

Универсальные модификаторы для мягкого освещения

Осветители с прямоугольными софтбоксами FEA-SB 5070 размером 85х55 см создают мягкий рассеянный свет благодаря наличию двух тканевых диффузоров. С помощью софтбокса можно создавать качественное освещение с плавными переходами светотеневого рисунка.

Надежная фиксация и регулируемая высота установки

Алюминиевые стойки-треноги Falcon Eyes LSA-2800 позволяют установить осветители на высоте от 100 до 280 см. С помощью винтовых зажимов можно быстро настроить нужную высоту и надежно зафиксировать её. Пружинная амортизация исключает риск случайного падения оборудования при внезапном ослаблении фиксаторов секций.

Удобство транспортировки и хранения

Прочная сумка Falcon Eyes KitBag 03 разработана специально для безопасного хранения и удобной перевозки всего набора оборудования. Вместительная сумка из плотной водоотталкивающей ткани с ручками и наплечным ремнем гарантирует комфорт эксплуатации в любых съемочных условиях.

Комплектация:

Осветитель светодиодный Falcon Eyes KeyLight III 150D BW (с рефлектором, пультом ДУ и кабелем питания) - 2 шт.

Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 5070 - 2 шт.

Стойка Falcon Eyes LSA-2800 - 2 шт.

Сумка Falcon Eyes Kit Bag 03

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Характеристики