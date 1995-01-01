Комплект постоянного света Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB Kit, 150 Вт х2
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Характеристики
Описание
Комплект студийного оборудования Falcon Eyes KeyLight III 2150D SB KIT предназначен для создания базовых схем света при фото- и видеосъемке. Благодаря своей мобильности и удобству переноски, он идеально подходит для портретной или предметной съемки на выезде или в небольшой домашней студии. Комплект может быть использован на любой локации, где есть возможность подключения к бытовой электросети.
В комплект KeyLight III 2150D SB KIT входят два осветителя мощностью 150 Вт с цветовой температурой 5600К, рефлекторы, пульты ДУ, прямоугольные софтбоксы, стойки высотой до 280 см и сумка для хранения и транспортировки комплекта.
Яркие источники дневного света
В комплект входят два легких осветителя Falcon Eyes KeyLight III 150D BW мощностью 150 Вт. Оснащенные COB-светодиодами, они обеспечивают высокий уровень освещенности – до 13 875 люкс на расстоянии 1 м. Регулируемый диапазон мощности обеспечивает возможность точной настройки уровня освещения в зависимости от требований конкретной сцены.
Источники постоянного света создают яркое ровное освещение с высоким индексом цветопередачи (CRI ≥95), что позволяет получать качественный контент с точной передачей цвета. Управление настройками осуществляется как вручную через панель на корпусе осветителя, так и дистанционно с помощью пульта ДУ (батарейки приобретаются отдельно). Большой яркий ЖК-дисплей отображает текущие параметры устройства для интуитивного управления. Моноблок оснащен стандартным байонетом Bowens, совместимым с широким спектром светоформирующих насадок. В комплект входит стандартный рефлектор диаметром 18 см для создания жесткого контрастного освещения.
Активная система охлаждения и защита от перегрева гарантируют длительную работу прибора на высокой мощности.
Универсальные модификаторы для мягкого освещения
Осветители с прямоугольными софтбоксами FEA-SB 5070 размером 85х55 см создают мягкий рассеянный свет благодаря наличию двух тканевых диффузоров. С помощью софтбокса можно создавать качественное освещение с плавными переходами светотеневого рисунка.
Надежная фиксация и регулируемая высота установки
Алюминиевые стойки-треноги Falcon Eyes LSA-2800 позволяют установить осветители на высоте от 100 до 280 см. С помощью винтовых зажимов можно быстро настроить нужную высоту и надежно зафиксировать её. Пружинная амортизация исключает риск случайного падения оборудования при внезапном ослаблении фиксаторов секций.
Удобство транспортировки и хранения
Прочная сумка Falcon Eyes KitBag 03 разработана специально для безопасного хранения и удобной перевозки всего набора оборудования. Вместительная сумка из плотной водоотталкивающей ткани с ручками и наплечным ремнем гарантирует комфорт эксплуатации в любых съемочных условиях.
Комплектация:
- Осветитель светодиодный Falcon Eyes KeyLight III 150D BW (с рефлектором, пультом ДУ и кабелем питания) - 2 шт.
- Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 5070 - 2 шт.
- Стойка Falcon Eyes LSA-2800 - 2 шт.
- Сумка Falcon Eyes Kit Bag 03
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Характеристики
- Тип света: светодиодный моноблок
- Мощность: 150 Вт
- Освещенность: 13875 / 3535 / 1605 люкс (на расстоянии 1 / 2 / 3 м)
- Цветовая температура: 5600К
- Индекс CRI: 95
- Регулировка мощности: 0% … 100%, плавная
- Дистанционное управление: пульт ДУ в комплекте
- Работа от аккумулятора: нет
- Работа от сети: есть, от сети 180 … 265В 50Гц
- Система охлаждения: активная, встроенный вентилятор
- Байонет: Bowens
- Тип крепления: на стойку 5/8"
- Физические характеристики
- Вес: 1 кг (1 моноблок), 8.1 кг (вес комплект)
- Размеры: 26 х 23 х 12.5 см (1 моноблок)
- Размер упаковки: 25 х 35.5 х 97 см, вес с упаковкой: 10.55 кг
- Страна производства: Китай