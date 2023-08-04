Комплект освещения Falcon Eyes KeyLight II 3200D SBL KIT (состояние 4-) (б/у)
Код товара : УТ-00068946
Артикул : б/у-НМ 2023-08-04
Причина уценки:
Следы эксплуатации, износ упаковок.
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Комплект студийного оборудования KeyLight II 3200D SBL KIT позволяет создать яркое креативное освещение съемочной площадки для проведения фотосессий, записи в видеостудии, небольшой театральной или концертной сцены и т.д. В комплект входят три осветителя с SMD-светодиодами сбалансированного «дневного» света, осветительные стойки, а также световые модификаторы (софтбоксы, шторки, цветные светофильтры), чтобы получить разнообразное (в том числе цветное) освещение в любой локации, где возможно подключение к стандартной электросети.
Характеристики:
Тип света: светодиодный
Мощность: 200 Вт
Освещенность: 6400 лк (открытая лампа), 11700 лк (с рефлектором)
Цветовая температура: 5500К
Индекс CRI: ≥ 92
Регулировка мощности: 0%~100% (шаг 1%)
Дистанционное управление: инфракрасный пульт ДУ в комплекте, дальность до 6 м
Работа от аккумулятора: нет
Работа от сети: 180…265В 50Гц
Система охлаждения: активная (вентиляторы)
Байонет: Bowens
Тип крепления: 5/8”
Размер упаковки: 96х40х37 см, 16.5 кг
Сайт производителя: https://falcon-eyes.ru
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4-, следы эксплуатации, износ упаковок.
Гарантия 90 дней.