Описание

Комплект студийного оборудования KeyLight II 3200D SBL KIT позволяет создать яркое креативное освещение съемочной площадки для проведения фотосессий, записи в видеостудии, небольшой театральной или концертной сцены и т.д. В комплект входят три осветителя с SMD-светодиодами сбалансированного «дневного» света, осветительные стойки, а также световые модификаторы (софтбоксы, шторки, цветные светофильтры), чтобы получить разнообразное (в том числе цветное) освещение в любой локации, где возможно подключение к стандартной электросети.

Характеристики:

Тип света: светодиодный

Мощность: 200 Вт

Освещенность: 6400 лк (открытая лампа), 11700 лк (с рефлектором)

Цветовая температура: 5500К

Индекс CRI: ≥ 92

Регулировка мощности: 0%~100% (шаг 1%)

Дистанционное управление: инфракрасный пульт ДУ в комплекте, дальность до 6 м

Работа от аккумулятора: нет

Работа от сети: 180…265В 50Гц

Система охлаждения: активная (вентиляторы)

Байонет: Bowens

Тип крепления: 5/8”

Размер упаковки: 96х40х37 см, 16.5 кг

Сайт производителя: https://falcon-eyes.ru

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4-, следы эксплуатации, износ упаковок.

Гарантия 90 дней.