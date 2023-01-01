Описание

Комплект студийного оборудования KeyLight II 3200D SBL KIT позволяет создать яркое креативное освещение съемочной площадки для проведения фотосессий, записи в видеостудии, небольшой театральной или концертной сцены и т.д. В комплект входят три осветителя с SMD-светодиодами сбалансированного «дневного» света, осветительные стойки, а также световые модификаторы (софтбоксы, шторки, цветные светофильтры), чтобы получить разнообразное (в том числе цветное) освещение в любой локации, где возможно подключение к стандартной электросети.

Сверхяркие осветители «дневного» света с творческими режимами

Комплектные светодиодные осветители Falcon Eyes LED 200D BW выдают сверх яркий световой поток сбалансированного «дневного» света с цветовой температурой 5500 К. В осветителях предусмотрены спецэффекты – динамические световые режимы (режимы SOS, затухание, вспышка и т. д.), чтобы сделать съемочный процесс еще более творческим. Осветители могут использоваться длительное время непрерывно, благодаря встроенному вентилятору и системе защиты от перегрева. Каждый осветитель оснащается инфракрасным пультом ДУ, который позволяет управлять настройками осветителя на расстоянии до 6 метров.

Мягкий направленный ключевой свет

Для создания световых схем мягкого направленного ключевого света в комплектацию входят два прямоугольных софтбокса Falcon Eyes FEA-SB 5070 и быстроскладной сферический Falcon Eyes L-SB 6560. Прямоугольные софтбоксы перенаправляют и рассеивают световой поток, чтобы имитировать освещение «от окна», а сферический – равномерно рассеивает световой поток, направленный во все стороны. Такой свет подходит для видеостримов, записи интервью, предметных, интерьерных и портретных съемок. Софтбоксы с прочным тентом, стальными спицами (каркасом) рассчитаны на длительное использование и большое количество сборок и разборок оборудования.

Установка практически в любом месте на различной высоте

Три осветительные стойки Falcon Eyes AP-2800 помогают разместить осветители Falcon Eyes LED 200D BW практически в любом месте на высоте от 90 см до 280 см. Конструкция из трех стальных телескопических секций диаметром 25/30/35мм с винтовыми зажимами позволяет стойке иметь длину в сложенном виде всего 90 см. Штанга Falcon Eyes TMB-180 крепится к осветительной стойке при помощи поворотной муфты в нужном положении под различными углами, превращая одну из комплектных осветительных стоек в кран-журавль. Кран-журавль способен поднять осветитель на еще большую высоту и при этом вывести осветительную стойку из кадра. В этом случае осветитель устанавливается на крепежный адаптер 5/8" двухсекционной телескопической штанги с регулируемой длиной от 75 см до 136см. Оборудование, установленное на штангу, необходимо уравновешивать грузом-противовесом, для этого в комплект входит мешок для песка.

Универсальный набор модификаторов для направленного цветного освещения

Универсальный набор модификаторов света Falcon Eyes DEA-BHC состоит из металлических шторок с четырьмя лепестками, цветных фолиевых фильтров (красного, желтого, синего и зеленого цвета) на металлических рамках и сотовой насадки. Шторка закрепляется на стандартные комплектные рефлекторы Ø180 мм, однако ее крепление подходит для установки на рефлекторах меньшим диаметром (от 160 до 180 мм). Шторки призваны ограничивать световой поток, а при использовании совместно с фолиевыми фильтрами, делают освещение цветным. Сотовая насадка повышает контрастность освещения и исключает излишнюю засветку. Осветители оснащены популярным байонетным креплением Bowens, поэтому могут доукомплектовываться самыми разнообразными светомодификаторами с соответствующим креплением.

Безопасная транспортировка и компактное хранение комплекта

Сумка Falcon Eyes KitBag 03 служит для безопасной переноски и компактного хранения полного комплекта студийного оборудования. Сумка изготавливается из прочной износостойкой ткани Оксфорд (Oxford), имеет две ручки для переноски и клапан на молнии. Полную версию руководства по эксплуатации осветителя Eyes LED 150B BW / Eyes LED 200D BW в формате PDF на русском языке можно скачать здесь.

Комплектация