Описание

Falcon Eyes KeyLight 325LED SB5070 KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят три осветителя LH-E27 со светодиодными лампами типа Corn и несъемными складными софтбоксами, три стойки для установки осветителей, перекладина-журавль, муфта, мешок для песка и сумка для хранения.

Комплект подойдет для освещения съемки в фотостудии или на выезде, когда необходимо создать световую схему, состоящую из трех источников света (например: фоновый, заполняющий, моделирующий) и при этом сделать так, чтобы оборудование не попало в кадр. Мощности ламп вполне достаточно для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки. Работа с комплектом проста и не потребует специальных знаний и навыков. Комплект хорошо подходит и для предметной съемки крупных объектов.

Студийный осветитель-патрон LH-E27х1

Студийный осветитель LH-E27х1 с керамическим патроном и светодиодными лампами ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов, что позволяет полностью заполнить софтбокс светом и получить на выходе из рассеивателя мягкий световой поток без потери мощности.

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 50 см прикреплен к корпусу осветителя. Чтобы раскрыть софтбокса достаточно потянуть кольцо вверх. Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью, используемый как рефлектор. В комплект софтбокса входит внешний тканевый рассеиватель, который одевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучку.

Угол наклона осветителя изменяется за счет «трещотки» кронштейна в пределах от -90° до +90° (ограничивается только габаритами софтбокса).

Осветительная стойка

Осветитель с софтбоксом устанавливается на осветительную стойку (на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8”) и фиксируется винтом. Положение осветителя можно точно регулировать, изменяя высоту стойки от 85 см до 188 см. Высота стойки меняется выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 22/19/16 мм с винтовыми зажимами.

Перекладина

Перекладина имеет двухсекционную телескопическую конструкцию из алюминиевых трубок диаметром 25/22 мм и ее длина меняется от 60.5 до 113 см. Перекладина прикрепляется с помощью комплектной муфты к стойке, превращая стойку в «журавль». Журавль помогает разместить осветитель под любым углом, в любом направлении и при этом вывести его из кадра. В комплект входит двухобъемный мешок для песка и винтовой зажим с крюком для подвеса, которые используются в качестве груза-противовеса.

Сумка для хранения

В комплект входит сумка для хранения и транспортировки осветителя и стойки. Вес комплекта в сумке не более 6.7 кг, а внешние размеры 75х20х18 см.

Комплектация

Панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом – 3 шт.

Рассеиватель тканевый – 3 шт.

Чехол для софтбокса – 3 шт.

Лампа светодиодная ML-25 FL LED – 3 шт.

Стойка – 3 шт.

Перекладина – 1 шт.

Муфта – 1 шт.

Мешок для песка – 1 шт.

Зажим с крюком для подвеса – 1 шт.

Сумка для комплекта – 1 шт.

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Характеристики софтбоксов

Размеры софтбокса 70х50 см (68х49 см)

70х50 см (68х49 см) Глубина софтбокса 50 см (46 см)

50 см (46 см) Материал спиц Металл

Металл Диффузор тканевый рассеиватель

Характеристики стоек

Высота стойки максимальная 188 см

188 см Высота стойки минимальная 85 см

85 см Количество секций стойки 3

3 Диаметр секций стойки 22/19/16 мм

22/19/16 мм Материал секций стойки алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Тип зажимов стойки винтовые

винтовые Крепежный адаптер стойки 5/8" (с резьбой 1/4”)

5/8" (с резьбой 1/4”) Длина стойки в сложенном виде 69 см

Характеристики журавля

Длина перекладины максимальная 113 см

113 см Длина перекладины минимальная 60.5 см

60.5 см Крепежный адаптер перекладины 5/8"

5/8" Количество секций перекладины 2

2 Диаметр секций перекладины 25/22 мм

25/22 мм Материал секций перекладины алюминиевый сплав

Тип зажимов перекладины винтовые

Размер сумки 75х20х18 см