Комплект Falcon Eyes KeyLight 325LED SB5070 Kit, светодиодный, 3 х 25 Вт
Код товара : УТ-00050571
Артикул : 27650
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
3 х 25 Вт
Индекс CRI
98
Световой поток, лм
1100
Минимальная цветовая температура, K
5500
Максимальная цветовая температура, K
5500
Прочие характеристики
Вес
общий вес: 6.7 кг
Вес (брутто), г
0.750
Описание
Falcon Eyes KeyLight 325LED SB5070 KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят три осветителя LH-E27 со светодиодными лампами типа Corn и несъемными складными софтбоксами, три стойки для установки осветителей, перекладина-журавль, муфта, мешок для песка и сумка для хранения.
Комплект подойдет для освещения съемки в фотостудии или на выезде, когда необходимо создать световую схему, состоящую из трех источников света (например: фоновый, заполняющий, моделирующий) и при этом сделать так, чтобы оборудование не попало в кадр. Мощности ламп вполне достаточно для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки. Работа с комплектом проста и не потребует специальных знаний и навыков. Комплект хорошо подходит и для предметной съемки крупных объектов.
Студийный осветитель-патрон LH-E27х1
Студийный осветитель LH-E27х1 с керамическим патроном и светодиодными лампами ML-25 FL LED выдает световой поток с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов, что позволяет полностью заполнить софтбокс светом и получить на выходе из рассеивателя мягкий световой поток без потери мощности.
Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 50 см прикреплен к корпусу осветителя. Чтобы раскрыть софтбокса достаточно потянуть кольцо вверх. Купол софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей внутренней поверхностью, используемый как рефлектор. В комплект софтбокса входит внешний тканевый рассеиватель, который одевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучку.
Угол наклона осветителя изменяется за счет «трещотки» кронштейна в пределах от -90° до +90° (ограничивается только габаритами софтбокса).
Осветительная стойка
Осветитель с софтбоксом устанавливается на осветительную стойку (на конце которой закреплен несъемный шпигот 5/8”) и фиксируется винтом. Положение осветителя можно точно регулировать, изменяя высоту стойки от 85 см до 188 см. Высота стойки меняется выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 22/19/16 мм с винтовыми зажимами.
Перекладина
Перекладина имеет двухсекционную телескопическую конструкцию из алюминиевых трубок диаметром 25/22 мм и ее длина меняется от 60.5 до 113 см. Перекладина прикрепляется с помощью комплектной муфты к стойке, превращая стойку в «журавль». Журавль помогает разместить осветитель под любым углом, в любом направлении и при этом вывести его из кадра. В комплект входит двухобъемный мешок для песка и винтовой зажим с крюком для подвеса, которые используются в качестве груза-противовеса.
Сумка для хранения
В комплект входит сумка для хранения и транспортировки осветителя и стойки. Вес комплекта в сумке не более 6.7 кг, а внешние размеры 75х20х18 см.
Комплектация
- Панель ламповая LH-E27х1 c софтбоксом – 3 шт.
- Рассеиватель тканевый – 3 шт.
- Чехол для софтбокса – 3 шт.
- Лампа светодиодная ML-25 FL LED – 3 шт.
- Стойка – 3 шт.
- Перекладина – 1 шт.
- Муфта – 1 шт.
- Мешок для песка – 1 шт.
- Зажим с крюком для подвеса – 1 шт.
- Сумка для комплекта – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Характеристики софтбоксов
- Размеры софтбокса 70х50 см (68х49 см)
- Глубина софтбокса 50 см (46 см)
- Материал спиц Металл
- Диффузор тканевый рассеиватель
Характеристики стоек
- Высота стойки максимальная 188 см
- Высота стойки минимальная 85 см
- Количество секций стойки 3
- Диаметр секций стойки 22/19/16 мм
- Материал секций стойки алюминиевый сплав
- Тип зажимов стойки винтовые
- Крепежный адаптер стойки 5/8" (с резьбой 1/4”)
- Длина стойки в сложенном виде 69 см
Характеристики журавля
- Длина перекладины максимальная 113 см
- Длина перекладины минимальная 60.5 см
- Крепежный адаптер перекладины 5/8"
- Количество секций перекладины 2
- Диаметр секций перекладины 25/22 мм
- Материал секций перекладины алюминиевый сплав
- Тип зажимов перекладины винтовые
Размер сумки 75х20х18 см