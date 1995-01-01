Falcon Eyes KeyLight 225LED SB5070 KIT – это комплект постоянного света для фото- или видеосъемки, в который входят два осветителя LH-E27 со светодиодными лампами типа Corn и несъемными складными софтбоксами, две стойки L-2000 для установки осветителей и сумка для хранения G-006.

Комплект подойдет для съемки в домашних условиях или в небольших фотостудиях, например, для предметной фотосъемки на длинных выдержках. Подходит для освещения видеосъемок онлайн лекций, мастер-классов, интервью или для портретной фотосъемки, поскольку для создания классической световой схемы обычно хватает двух источников света. Работа с комплектом проста и не потребует специальных знаний и навыков.

Студийный осветитель LH-E27х1 с керамическим патроном и светодиодными лампами ML-25 FL LED выдает световой поток (линейный график спектра) с мощностью 25 Вт, цветовой температурой 5500 К и цветопередачей CRI>98. По поверхности лампы вытянутой формы типа Corn равномерно распределены 90 сверхъярких светодиодов, что позволяет полностью заполнить софтбокс светом и получить на выходе из рассеивателя мягкий световой поток без потери мощности.

Прямоугольный несъемный cофтбокс размером 50х70 см и глубиной 40 см прикреплен к корпусу осветителя и раскрывается по принципу зонта – достаточно потянуть кольцо вверх от себя. Купол софтбокса изготавливается из специальной ткани с серебристой фактурной светоотражающей внутренней поверхностью, которая используется как рефлектор. В комплект софтбокса входит тканевый рассеиватель, который надевается на передний край софтбокса и приклеивается на липучки. Софтбоксы быстро собираются, разбираются и упаковываются в чехол.

Осветитель устанавливается на стойку L-2000 через стандартный шпигот 5/8” с винтовой фиксацией. Положение осветителя можно точно отрегулировать, изменяя высоту стойки от 75 см до 200 см выдвижением алюминиевых трубок телескопических секций диаметром 15/18/22 мм с винтовыми зажимами. А так же меняя ступенчато угол наклона осветителя в пределах от -90° до +90° (ограничивается только габаритами софтбокса) и фиксируя винтом.