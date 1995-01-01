Сотовая насадка для «портретной тарелки» Falcon Eyes SR-69T служит для получения более направленного света с минимальным рассеиванием. Изготовлена из металла. Размер ячеек 5х7 мм.
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