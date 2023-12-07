Осветитель Falcon Eyes FlexLight 448 LED (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071985
Артикул : б/у-П72 К 2023-12-07
Причина уценки:
Потертости небольшие загрязнения, оторвана петля крепления ремня на сумке
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136985
FlexLight 448 LED является универсальным осветителем для фотосъемки, кино-, теле-, и видеопроизводства, может быть установлен в любом, даже самом ограниченном пространстве в студии или на локации. Благодаря легкому каркасу, гибкому и сохраняющему форму светодиодному мату, а также компактным размерам в сложенном виде, этот осветитель станет отличным решением для путешествующих фотографов и кинематографистов.
Размер осветителя 30х60 см
Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 448 LED состоит из светодиодного мата 30х60 см с 448 светодиодами общей мощностью 85 Вт, складного каркаса с монтажным отверстием 1/4", рассеивающего экрана на липучке, пульта дистанционного управления, рукоятки и сумки с наплечным ремнем.
Flicker-free
Falcon Eyes FlexLight 448 LED с технологией Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: Рама, гибкий свет, рассеиватель, сумка ( оторвана петля)
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу: Просвещения проспект, д. 72,
м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.