Описание

Код товара: 136985

FlexLight 448 LED является универсальным осветителем для фотосъемки, кино-, теле-, и видеопроизводства, может быть установлен в любом, даже самом ограниченном пространстве в студии или на локации. Благодаря легкому каркасу, гибкому и сохраняющему форму светодиодному мату, а также компактным размерам в сложенном виде, этот осветитель станет отличным решением для путешествующих фотографов и кинематографистов.

Размер осветителя 30х60 см

Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 448 LED состоит из светодиодного мата 30х60 см с 448 светодиодами общей мощностью 85 Вт, складного каркаса с монтажным отверстием 1/4", рассеивающего экрана на липучке, пульта дистанционного управления, рукоятки и сумки с наплечным ремнем.

Flicker-free

Falcon Eyes FlexLight 448 LED с технологией Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. Эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости прибора.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: Рама, гибкий свет, рассеиватель, сумка ( оторвана петля)

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.