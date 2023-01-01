Описание

Осветитель Falcon Eyes FlatLight 150 LED Bi-color – светодиодная панель с регулируемой цветовой температурой 3200К-5600К и мощностью до 150Вт, содержащая 1700 SMD-светодиодов (850 теплого и 850 холодного белого света). Параметры осветителя могут управляться дистанционно при помощи комплектного пульта ДУ на частоте 2.4 ГГц или по протоколу DMX (пульт DMX приобретается дополнительно). В комплект входит аккумуляторная площадка, дающая возможность питания от аккумулятора типа V-mount в случае отсутствия сети. Поэтому осветитель будет востребован фотографами и видеографами, работающими как в студии, так и за ее пределами.

Параметры осветителя и режимы управления

Мощность осветителя регулируется от 10 до 100% с шагом 10% как в моноколорном, так и в биколорном режимах. При установке цветовой температуры 3200К горят только светодиоды теплого белого света, а при 5600К – только холодного белого света. Высокий индекс цветопередачи ≥95 во всем диапазоне переменной цветовой температуры поможет проще и быстрее подобрать световой баланс в реальных условиях съемки. Когда используются сразу несколько источников освещения (лампы накаливания, галогенные лампы, уличное освещение и т.д.) отпадает необходимость использовать светофильтры.

Панель управления осветителем и аккумуляторная площадка

Режимы управления могут задаваться на панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя. Яркий ЖК-дисплеей 5х2 см с четырехразрядной индикацией, отображает заданные параметры осветителя. Ниже расположены колесо-диммер, 4 функциональные кнопки и кнопка питания. Несмотря на небольшое количество, кнопки полностью управляют процессом – выбором мощности, цветовой температуры, переключением режимов DMX и радиоканала, назначением каналов, переключением питания от сети или аккумуляторной батареи.

Крупные выпуклые функциональные кнопки красного цвета помогают легко управлять осветителем даже в условиях недостаточного освещения.

Рядом с двух сторон расположены две аккумуляторные площадки для размещения по одному аккумулятора типа V-mount (приобретаются отдельно). В случае питания от сети, комплектный сетевой адаптер 220В может также закрепляться на аккумуляторной площадке.

Гнездо питания и гнезда интерфейса RJ45 (вход и выход) для подключения осветителя по протоколу DMX512. Возможно как одиночное управление осветителем, так и последовательное подключение совместно с другими источниками света, использующими этот протокол.

Пульт дистанционного управления 2.4ГГц

Пульт дистанционного управления, работающем на Wi-Fi частоте 2,4 ГГц дает возможность управлять осветителем на расстоянии до 50 метров. Для управления осветителем доступны 99 радиоканалов, что позволит управлять сразу несколькими устройствами в одном помещении. При помощи пульта управления можно задавать одинаковые или различные параметры сразу несколькими осветителям.

Управление от пульта DMX

По протоколу DMX512 осветитель может управляться на одном из 512 каналов и выполнять различные световые «сценарии» совместно с другими осветителями. Благодаря разъемам «вход» и «выход» интерфейса RJ45 осветители могут выстраиваться в общую сеть до 500 метров. Этот функционал широко используется в больших съемочных павильонах и студиях.

Дополнительное управление светом

К корпусу прикреплены 4 металлические шторки шириной 17 мм, которые позволяют сделать свет более управляемый – перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах и может быть снята в случае необходимости.

Съемный матовый белый фильтр, входящий в комплект, поможет сделать свет мягким и рассеянным.

Установка осветителя

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8“(в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры вертикальном или горизонтальном положении. Осветитель вращается бесступенчато на 360° и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками с крупными переставными рукоятками.

Кронштейн-лира отсоединяется от корпуса для экономии места при транспортировке.