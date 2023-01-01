Описание

Безрамочная светодиодная панель для предметной съёмки Falcon Eyes Flat LED-72 – отличное решение для коммерческой фотографии. С её помощью можно создать бестеневое освещение снимаемого объекта, ускорить процесс фотосъёмки, а самое главное – уменьшить время на постобработку ваших снимков. Подходит для фотографирования как мелких предметов, например, ювелирных изделий и бижутерии, так и для более крупных - смартфонов и гаджетов, сувениров, обуви, посуды и широкого ряда других товаров.

Панель может также служить в качестве нижней подсветки в фотобоксе. Более того, ее можно использовать там, где необходимо работать «на просвет»: рассмотреть слайды и негативы, перерисовать чертёж или рисунок.

Панель водонепроницаемая — если в процессе работы на её поверхность попадёт жидкость (вода, кофе и др.), это не приведёт к её повреждению. Отсутствие выступающих краёв рамки облегчает её очистку. Внимание: так как поверхность панели изготовлена из акрилового пластика, не рекомендуется для её протирки использовать агрессивные жидкости или абразивосодержащие материалы. Не стоит нагружать панель тяжёлыми предметами — панель можно продавить и вывести её, таким образом, из строя. Максимальный вес снимаемого объекта составляет 5 кг.

Компактность

Наша панель имеет толщину всего 8 мм! Она не занимает много места при хранении в отличии даже от складных фотобоксов и лайткубов. Вес панели 1.15 кг. На обратной стороне панели предусмотрены противоскользящие накладки из вспененного материала.

Управление

Управление яркостью панели осуществляется всего лишь одной сенсорной кнопкой.

Короткое нажатие — включение/выключение панели.

Длинное нажатие — плавное уменьшение/увеличение яркости.

Питание

Питание панели осуществляется от комплектного сетевого адаптера 12 В.