Описание

Светодиодная панель Falcon Eyes Flat LED-40 – простое решение для коммерческой и творческой предметной фотографии. Светодиодная панель поможет создать бестеневое освещение объекта съемки, ускорить процесс фотографирования и сократить время постобработки фотографий.

Световая панель выдает сбалансированный «дневной» свет с цветовой температурой 5600К и высоким индексом цветопередачи CRI≥95, что обеспечивает естественные цвета съемки. Благодаря технологии «flicker free», панель создает возможность вести видеосъемку и серийную фотосъемку без изменений баланса белого и мерцания.

Flat LED-40 подойдет для съемки широкого ассортимента товаров для каталогов и интернет-магазинов: смартфонов и гаджетов, сувениров, обуви, посуды и другой продукции. Белая матовая поверхность стола отлично подходит для фотографий мелких блестящих предметов, таких как ювелирные украшения, часы или бижутерия. Для более крупных предметов рекомендуем обратить внимание на Falcon Eyes Flat LED 60. Светодиодная панель предоставляет полную свободу действий и дает возможность беспрепятственно подобрать подходящий ракурс, например, в стиле раскладок flatlay.

Панель может служить как нижняя подсветка в фотобоксе подходящего размера, например Falcon Eyes Light Cube Z40 LED или Falcon Eyes LFPB-1. Панель может также использоваться для просмотра слайдов и негативов, перерисовки чертежей или рисунков и других работ «на просвет».

Максимальный световой поток, выдаваемый панелью, имеет освещенность 2100 люкс на расстоянии 30 см от поверхности свечения.

Яркость панели регулируется бесступенчато, вращением диммера на проводном блоке управления с кабелем питания. Панель питается от сети 220В при помощи сетевого адаптера 12 В, входящего в комплект.

Панель устанавливается на любую ровную поверхность – противоскользящие ножки из вспененного материала защитят от исцарапывания.

Светодиодная панель имеет размер 38х38 см и толщину не более 1 см, область свечения при этом 33х33 см. В отличие от громоздких светильников, панель не занимает много места во время хранения и при транспортировке. Вес панели 950 г.