FlashHunter 2.4 RFS-DC16R – приемник (ресивер) для синхронизатора FlashHunter 2.4, предназначен для синхронизации дополнительной студийной вспышки. Подключается к вспышке через синхроразъем 3.5 или 6.35 мм. Работает на частоте 2.4 ГГц, рабочее расстояние: до 100 м в условиях прямой видимости. Питание: 2 батареи типоразмера ААА (не входят в комплект). Система FlashHunter 2.4 поддерживает 16 каналов, что актуально для использования в больших фотостудиях с несколькими павильонами.