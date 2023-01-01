Радиосинхронизатор Falcon Eyes FlashHunter 2.4, RFS-DC16
Код товара : УТ-00024176
Артикул : 23854
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Радиосинхронизатор FlashHunter 2.4 RFS-DC16 предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RFS-DC16R) по радиоканалу на расстоянии до 100 метров.
16 каналов передачи сигнала (15 + 1 общий канал для всех приемников) с цифровым кодированием позволяют избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 100 м.
Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным "горячим" башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник).
На передатчике находится кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или используется для сброса заряда при уменьшении мощности вспышки.
Приемник питается от 2 батарей типа ААА (в комплект не входят), передатчик питается от батареи типа 23А (в комплекте).
Характеристики:
- Рабочая частота 2,4 ГГц
- Количество каналов 15+1
- Разъемы на передатчике "горячий башмак", микро-джек 2,5 мм "мама"
- Разъемы на приемнике мини-джек 3,5 мм "папа", микро-джек 2,5 мм "мама" (в комплекте переходник 3,5 мм "мама"-6,35 мм "папа")
- Питание приемника 2xAAA, батареи (в комплект не входят)
- Питание передатчика 23A, батарея (в комплекте)
- Дистанция до 100 метров
- Скорость синхронизации до 1/250 с