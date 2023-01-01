Описание

Радиосинхронизатор FlashHunter 2.4 RFS-DC16 предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RFS-DC16R) по радиоканалу на расстоянии до 100 метров.

16 каналов передачи сигнала (15 + 1 общий канал для всех приемников) с цифровым кодированием позволяют избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 100 м.

Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным "горячим" башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник).

На передатчике находится кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или используется для сброса заряда при уменьшении мощности вспышки.

Приемник питается от 2 батарей типа ААА (в комплект не входят), передатчик питается от батареи типа 23А (в комплекте).

Характеристики: