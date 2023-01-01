Описание

Радиосинхронизатор FlashHunter 2.4 RFS-AC16 предназначен для дистанционного срабатывания студийной вспышки (или нескольких вспышек, при использовании дополнительных приемников RFS-АC16R) по радиоканалу на расстоянии до 100 метров. 16 каналов передачи сигнала (15 + 1 общий канал для всех приемников) с цифровым кодированием позволяют избежать срабатывания оборудования от передатчиков других фотографов. Сигнал передается на частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает стабильный сигнал на расстоянии до 100 м.

Передатчик совместим практически с любой камерой, снабженной стандартным "горячим" башмаком или синхроразъемом (соответствующий кабель приобретается отдельно). Приемник подключается к любой студийной вспышке с синхроразъемом 3,5/6,35 мм (в комплекте переходник). На передатчике находится кнопка «Тест», которая позволит проверить настройку каналов синхронизации или используется для сброса заряда при уменьшении мощности вспышки. Приемник работает от сети переменного тока (включается между сетевым кабелем питания и моноблоком), передатчик питается от батареи типа 23А (в комплекте).

Характеристики