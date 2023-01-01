Стойка Falcon Eyes FEL-3900ST.0, 390 см, 10 кг, пружинный (уцененный)
Код товара : УТ-00068092
Артикул : 24823 (У)
Причина уценки:
Причина уценки: повреждена упаковка. Гарантия производителя 1 год
7 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Falcon Eyes FEL-3900ST.0 — прочная стойка-тренога с пружинной амортизацией, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, которая служит для установки цифровых камер или аксессуаров. Конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Высота от 125 до 390 см, крепления: студийный штифт 5/8" + штативный винт 1/4".
Большой диаметр стальных секций обеспечивает устойчивость и прочность. Благодаря высокой прочности данная стойка подходит для крепления журавля с противовесом. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка-тренога изготовлена из стали.
Характеристики:
- Максимальная высота, см 390
- Минимальная высота, см 125
- Длина в сложенном состоянии, см 95
- Размах треноги (S), см 104
- Максимальная нагрузка, кг* 10
- Количество секций 4
- Амортизатор пружина
- Тип фиксации секций винтовые зажимы
- Диаметр ножек, мм 25
- Диаметр секций, мм 24/28/32/38
- Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (винт 1/4)
- Установка адаптера горизонтально нет
- Шаровая миниголова в комплекте
- Материал секций и ножек сталь
- Материал фиксаторов алюминиевый сплав
- Материал рукояток поликарбонат
- Материал крестовин алюминиевый сплав
- Вес стойки-треноги, кг 5,2
- Размер упаковки, см 127х12х12
- Вес в упаковке, кг 5,7