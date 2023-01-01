Описание

Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 — алюминиевая стойка-тренога с воздушной амортизацией, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, служит для установки цифровых фото- и видеокамер. Высота от 142 до 390 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки, рядом с адаптером находится ушко для предохранительного тросика.

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Регулируемая по высоте база с треногой. Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из алюминиевого сплава, рукоятки - ABS пластик.

Характеристики:

Максимальная высота, см 390

Минимальная высота, см 142

Длина в сложенном состоянии, см 120

Размах треноги (S), см 106

Максимальная нагрузка, кг* 10

Количество секций 4

Амортизатор воздушный

Тип фиксации секций винтовой зажим

Диаметр ножек, мм 25

Диаметр секций, мм 25/30/35/40

Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (съемный, винты 1/4 и 3/8)

Установка адаптера горизонтально нет

Шаровая миниголова в комплекте

Материал секций и ножек алюминиевый сплав

Материал фиксаторов алюминиевый сплав

Материал рукояток поликарбонат

Материал крестовин алюминиевый сплав

Вес: 3.6 кг

* без использования наклонно-поворотной головки

Комплектация: