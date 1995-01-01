Стойка Falcon Eyes FEL-3900A/B.0, 390 см, до 10 кг (уцененный)
Код товара : УТ-00073080
Артикул : 24822 (у)
Причина уценки:
Без головы
7 470 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Falcon Eyes FEL-3900A/B.0 — алюминиевая стойка-тренога с воздушной амортизацией, в комплекте поставляется шаровая миниголовка, служит для установки цифровых фото- и видеокамер. Высота от 142 до 390 см, съемный крепежный адаптер диаметром 5/8" с винтами 1/4" и 3/8" и возможностью горизонтальной установки, рядом с адаптером находится ушко для предохранительного тросика.
Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений. Три секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Регулируемая по высоте база с треногой. Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из алюминиевого сплава, рукоятки - ABS пластик.
Характеристики:
- Максимальная высота, см 390
- Минимальная высота, см 142
- Длина в сложенном состоянии, см 120
- Размах треноги (S), см 106
- Максимальная нагрузка, кг* 10
- Количество секций 4
- Амортизатор воздушный
- Тип фиксации секций винтовой зажим
- Диаметр ножек, мм 25
- Диаметр секций, мм 25/30/35/40
- Крепежный адаптер, дюйм 5/8 (съемный, винты 1/4 и 3/8)
- Установка адаптера горизонтально нет
- Шаровая миниголова в комплекте
- Материал секций и ножек алюминиевый сплав
- Материал фиксаторов алюминиевый сплав
- Материал рукояток поликарбонат
- Материал крестовин алюминиевый сплав
- Вес: 3.6 кг
* без использования наклонно-поворотной головки
Комплектация:
- Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900A/B.0
- Адаптер 5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
- Шаровая миниголова 1/4"
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон