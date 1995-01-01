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Стойка Falcon Eyes FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг

  • FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг
  • FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг
  • FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг
  • FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг
  • FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг
  • FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг
  • FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг
Код товара:УТ-00083206
Артикул:32339

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Falcon Eyes FEL-3900A/B — алюминиевая стойка-тренога с воздушной амортизацией, в комплекте поставляется небольшая шаровая головка, которая позволяет устанавливать накамерные фотовспышки, светодиодные панели и другие легкие аксессуары (установка фото- или видеокамер не рекомендуется из-за слабой устойчивости к вибрациям). Высота до 390 см, съемный шпигот Baby 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений: при освобождении замков секции складываются плавно и постепенно, что особенно актуально при работе с тяжелыми осветителями и журавлями. 4 секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из алюминиевого сплава, рукоятки - ABS пластик.

Характеристики:

  • Максимальная высота: 390 см
  • Длина в сложенном состоянии: 112 см
  • Максимальная нагрузка: 12 кг*
  • Количество секций: 4
  • Амортизация: есть, пневматическая
  • Тип фиксации секций: винтовой зажим
  • Диаметр ножек: 25 мм
  • Диаметр секций: 25/30/35/40 мм
  • Крепежный адаптер: шпигот Baby 5/8", съемный, винты 1/4" и 3/8"

* без использования шаровой головки

Комплектация:

  • Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900A/B
  • Адаптер 5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
  • Шаровая головка 1/4"
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон