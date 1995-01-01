Falcon Eyes FEL-3900A/B — алюминиевая стойка-тренога с воздушной амортизацией, в комплекте поставляется небольшая шаровая головка, которая позволяет устанавливать накамерные фотовспышки, светодиодные панели и другие легкие аксессуары (установка фото- или видеокамер не рекомендуется из-за слабой устойчивости к вибрациям). Высота до 390 см, съемный шпигот Baby 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".

Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений: при освобождении замков секции складываются плавно и постепенно, что особенно актуально при работе с тяжелыми осветителями и журавлями. 4 секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из алюминиевого сплава, рукоятки - ABS пластик.

Характеристики:

Максимальная высота: 390 см

Длина в сложенном состоянии: 112 см

Максимальная нагрузка: 12 кг*

Количество секций: 4

Амортизация: есть, пневматическая

Тип фиксации секций: винтовой зажим

Диаметр ножек: 25 мм

Диаметр секций: 25/30/35/40 мм

Крепежный адаптер: шпигот Baby 5/8", съемный, винты 1/4" и 3/8"

* без использования шаровой головки

Комплектация: