Стойка Falcon Eyes FEL-3900A/B, 390 см, до 12 кг
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Характеристики
Описание
Falcon Eyes FEL-3900A/B — алюминиевая стойка-тренога с воздушной амортизацией, в комплекте поставляется небольшая шаровая головка, которая позволяет устанавливать накамерные фотовспышки, светодиодные панели и другие легкие аксессуары (установка фото- или видеокамер не рекомендуется из-за слабой устойчивости к вибрациям). Высота до 390 см, съемный шпигот Baby 5/8" с винтами 1/4" и 3/8".
Механизм воздушной амортизации обеспечит безопасную эксплуатацию и предохранит оборудование от повреждений: при освобождении замков секции складываются плавно и постепенно, что особенно актуально при работе с тяжелыми осветителями и журавлями. 4 секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Секции стойки-треноги, зажимы и крестовины изготовлены из алюминиевого сплава, рукоятки - ABS пластик.
Характеристики:
- Максимальная высота: 390 см
- Длина в сложенном состоянии: 112 см
- Максимальная нагрузка: 12 кг*
- Количество секций: 4
- Амортизация: есть, пневматическая
- Тип фиксации секций: винтовой зажим
- Диаметр ножек: 25 мм
- Диаметр секций: 25/30/35/40 мм
- Крепежный адаптер: шпигот Baby 5/8", съемный, винты 1/4" и 3/8"
* без использования шаровой головки
Комплектация:
- Стойка-тренога Falcon Eyes FEL-3900A/B
- Адаптер 5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
- Шаровая головка 1/4"
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон