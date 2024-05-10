Стойка Falcon Eyes FEL-2900ST.0, 290 см, до 7 кг, пружинный амортизатор (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075534
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-05-10/07
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140534
Falcon Eyes FEL-2900ST.0 — стальная стойка-тренога со съемной шаровой головкойой для виде- и фотостудий, позволяющей устанавливать не только студийные осветители, но и аксессуары со стандартным штативным гнездом 1/4" (накамерные вспышки, светодиодные панели, микрофоны и так далее), а также регулировать их угол наклона. Модель выпущена на замену L-2900ST.
Пружинный амортизатор предохранит оборудование от повреждения при ослаблении зажимов секций. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка-тренога изготовлена из стали, зажимы и крестовины - алюминиевый сплав, рукоятки - ABS пластик.
Максимальная высота, см: 290
Минимальная высота, см: 113
Длина в сложенном состоянии, см: 95
Размах треноги (S), см: 97
Максимальная нагрузка, кг: 7
Материал стойки: сталь
Количество секций: 3
Амортизатор: пружина
Зажимы-фиксаторы: винтовые
Материал фиксаторов: металл
Диаметр ножек, мм: 22
Диаметр секций, мм: 25/30/35
Крепежный адаптер, дюйм: 5/8
Установка адаптера горизонтально: нет
Резьба, дюйм: 1/4
Вес стойки, кг: 2.5
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5
Комплектация: заводская
Гарантия 90 дней.