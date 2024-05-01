Описание

Код товара: 140358

Пружинный амортизатор предохранит оборудование от повреждения при ослаблении зажимов секций. Металлические винтовые зажимы прочно соединяют секции между собой. Стойка-тренога изготовлена из стали, зажимы и крестовины - алюминиевый сплав, рукоятки - ABS пластик.

Максимальная высота, см: 290

Минимальная высота, см: 113

Длина в сложенном состоянии, см: 95

Размах треноги (S), см: 97

Максимальная нагрузка, кг: 7

Материал стойки: сталь

Количество секций: 3

Амортизатор: пружина

Зажимы-фиксаторы: винтовые

Материал фиксаторов: металл

Диаметр ножек, мм: 22

Диаметр секций, мм: 25/30/35

Крепежный адаптер, дюйм: 5/8

Установка адаптера горизонтально: нет

Резьба, дюйм: 1/4

Вес стойки, кг: 2.5

Состояние: 4; царапины и потёртости.

Комплектация: -;

Гарантия 14 дней.