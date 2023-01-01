Описание

Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 80120 BW — световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 80х120 см.

Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки FEA-SB 80120 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца(приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).

Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.

В комплекте чехол для хранения.