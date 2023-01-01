Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 80120 BW, 80х120 см
Код товара : УТ-00022482
Артикул : 20289
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Характеристики
Характеристики
Вес
0.9 кг
Вес (брутто), г
0.730
Описание
Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 80120 BW — световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 80х120 см.
Устройство состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Для установки FEA-SB 80120 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца(приобретаются отдельно, диаметр 145 мм).
Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из синтетических материалов.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.
В комплекте чехол для хранения.