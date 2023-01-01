Октабокс Falcon Eyes FEA-OB20 BW, 200 см
Код товара : 00000055123
Артикул : 21192
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Официальная гарантия 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
3,4 кг
Вес (брутто), г
3.400
Описание
Октобоксы позволяют получить равномерный направленный поток мягкого света, при использовании в портретной фотографии дают округлый блик в глазах, имитирующий естественное освещение. Устройство включает в себя отражатель, внешний и внутренний рассеиватель, хвостовик с байонетным креплением. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. Установленный на приборе октобокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. В комплекте чехол для хранения.