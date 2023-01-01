Описание

Октобоксы позволяют получить равномерный направленный поток мягкого света, при использовании в портретной фотографии дают округлый блик в глазах, имитирующий естественное освещение. Устройство включает в себя отражатель, внешний и внутренний рассеиватель, хвостовик с байонетным креплением. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. Установленный на приборе октобокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. В комплекте чехол для хранения.