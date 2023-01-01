Описание

8-угольный софтбокс (октабокс) для осветительных приборов с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное, диаметр 145 мм), предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Диаметр октабокса 150 см. Октабоксы часто используются в портретной съемке в качестве основного, рисующего света: благодаря своей форме они позволяют создать более естественный, округлый блик в глазах модели.

Устройство включает в себя внешний и внутренний рассеиватели, а также хвостовик с байонетным креплением (кольцо-адаптер съемное). Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. Установленный на приборе октобокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере.

В комплекте чехол для хранения.