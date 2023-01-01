Октабокс Falcon Eyes FEA-OB15 BW, 150 см
Код товара : УТ-00034318
Артикул : 20784
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
2.1 кг
Вес (брутто), г
2.700
Размеры товара
диаметр 150 см
Описание
8-угольный софтбокс (октабокс) для осветительных приборов с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное, диаметр 145 мм), предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Диаметр октабокса 150 см. Октабоксы часто используются в портретной съемке в качестве основного, рисующего света: благодаря своей форме они позволяют создать более естественный, округлый блик в глазах модели.
Устройство включает в себя внешний и внутренний рассеиватели, а также хвостовик с байонетным креплением (кольцо-адаптер съемное). Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. Установленный на приборе октобокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере.
В комплекте чехол для хранения.