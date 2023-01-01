Фон Falcon Eyes FB-14 FB-3060, тканевый, 3 х 6 м, белый
Код товара : УТ-00018039
Артикул : 20612
6 460 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.400
Описание
Белый тканевый фон из натуральной плотной хлопчатобумажной ткани - бязи. Небликующая поверхность. Преимуществом по сравнению с бумажными и неткаными фонами является более высокая стойкость к разрыву и возможность выстирать фон при загрязнении. Цельное полотно с рукавом для крепления на перекладине, размер 3 х 6 метров.
Вес: 2.4 кг