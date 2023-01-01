Белый тканевый фон из натуральной плотной хлопчатобумажной ткани - бязи. Небликующая поверхность. Преимуществом по сравнению с бумажными и неткаными фонами является более высокая стойкость к разрыву и возможность выстирать фон при загрязнении. Цельное полотно с рукавом для крепления на перекладине, размер 3 х 6 метров.