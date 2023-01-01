Описание

Софтбокс Falcon Eyes FastBox 6090 BW — быстрораскладной прямоугольный софтбокс 60х90 см. Мобильный софтбокс весом 1 кг разбирается и складывается за пару минут, что очень удобно для использования в пленэрных фото- и видеосъемках.

Софтбокс рассчитан на длительную эксплуатацию, благодаря упругим спицам и литому алюминиевому хвостовику со сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс, не снимая его с источника света. Софтбокс может использоваться с флуоресцентными и светодиодными источниками постоянного света, а также с импульсными моноблоками. Жаропрочная ткань выдерживает нагрев от светодиодных осветителей мощностью до 500 Вт. Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея).

4 спицы одним концом вставлены в карманы внутри тканевого рефлектора, а другим закреплены в кольце-адаптере. Карманы прошиты на всю длину спицы, что обеспечивает равномерное натяжение тента. В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели – внутренний и внешний диффузоры. Рассеиватели сделаны из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний — по периметру купола софтбокса на широкую 5 см ленту по краю или «вглубь» софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).

Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Благодаря прямоугольной форме, софтбокс имитирует естественное освещение «от окна».

Комплектуется чехлом для хранения и переноски.