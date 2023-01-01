Софтбокс Falcon Eyes FastBox 30140 BW, 35х145 см, быстроскладной
Код товара : УТ-00047595
Артикул : 27656
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.1 кг
Вес (брутто), г
1.900
Размеры товара
35 х 145 см
Описание
Софтбокс Falcon Eyes FastBox 30140 BW — быстроскладной стрип-софтбокс 35х145 см с конструкцией каркаса в виде зонта. Мобильный софтбокс весом 1.1 кг разбирается и складывается за пару минут и подходит для использования в пленэрных фото- и видеосъемках. Рассчитан на длительную эксплуатацию, благодаря упругим стальным спицам и литому алюминиевому хвостовику со сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света. Софтбокс используется с флуоресцентными и светодиодными источниками постоянного света.
Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея). Жаропрочная ткань выдерживает нагрев от светодиодных осветителей до 500 вт. 4 спицы одним концом вставлены в карманы внутри тканевого рефлектора, а другим закреплены в кольце-адаптере. Карманы прошиты на всю длину спицы, что обеспечивает равномерное натяжение тента.
В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели — внутренний и внешний диффузоры. Диффузоры сделаны из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний «на липучках» — по периметру купола софтбокса на широкую 5 см ленту по краю или «вглубь» софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).
Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Подходит для съемки ростовых портретов.
Комплектуется чехлом для хранения и переноски.