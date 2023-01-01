Описание

Софтбокс Falcon Eyes FastBox 30140 BW — быстроскладной стрип-софтбокс 35х145 см с конструкцией каркаса в виде зонта. Мобильный софтбокс весом 1.1 кг разбирается и складывается за пару минут и подходит для использования в пленэрных фото- и видеосъемках. Рассчитан на длительную эксплуатацию, благодаря упругим стальным спицам и литому алюминиевому хвостовику со сменным металлическим адаптером для байонета типа Bowens. Вращающееся металлическое кольцо адаптера дает возможность повернуть софтбокс не снимая его с источника света. Софтбокс используется с флуоресцентными и светодиодными источниками постоянного света.

Купол-рефлектор софтбокса изготавливается из специальной синтетической ткани с серебристой светоотражающей поверхностью (производство Южная Корея). Жаропрочная ткань выдерживает нагрев от светодиодных осветителей до 500 вт. 4 спицы одним концом вставлены в карманы внутри тканевого рефлектора, а другим закреплены в кольце-адаптере. Карманы прошиты на всю длину спицы, что обеспечивает равномерное натяжение тента.

В комплект софтбокса входят тканевые рассеиватели — внутренний и внешний диффузоры. Диффузоры сделаны из полистирола стабилизированного типа. При минимуме поглощения проходящего света, они позволяют получить на выходе хорошее, ровное световое пятно. Внутренний диффузор крепится к резинкам на спицах при помощи карабинов, а внешний «на липучках» — по периметру купола софтбокса на широкую 5 см ленту по краю или «вглубь» софтбокса. При установке внешнего диффузора с заглублением, остается возможность установить соты (приобретаются отдельно).

Софтбокс используется со вспышками и осветителями для создания мягкого направленного рассеянного светового потока. Подходит для съемки ростовых портретов.

Комплектуется чехлом для хранения и переноски.