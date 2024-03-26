Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074424 Артикул : б/у-НМ 2024-03-26



Задать вопрос Причина уценки: Следы эксплуатации 7 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139424 Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Гарантия 90 дней.

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