Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00074424
Артикул : б/у-НМ 2024-03-26
Причина уценки:
Следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139424
Генератор тумана Falcon Eyes F-1200R - устройство для создания дымовых спецэффектов. Даст возможность наиболее реалистичным образом создать ощущение тумана (получаемый эффект зависит от типа используемой жидкости). Корпус устройства выполнен из металла. Комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления. Генератор поможет увеличить творческие возможности студии и реализовать все дымные фантазии.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Гарантия 90 дней.
-----