Отражатель Falcon Eyes CRK7-42 HL, круглый 7 в 1, 106 см
Код товара : УТ-00053361
Артикул : 26437
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.5 кг
Вес (брутто), г
2.300
Описание
Круглый отражатель 7 в 1: золотистый/серебристый/белый отражающий/ белый просвечивающий/черный/зеленый/синий.
Диаметр 106 см. Используется в предметной и портретной съемке, а также для подсветки участков кадра.
Конструкция состоит из пружинного стального обруча с натянутой на него полупрозрачной рассеивающей тканью и чехла на молнии со светоформирующими поверхностями.
Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.
Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену.
Серебристая поверхность используется для получения жесткого света, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.
Белая отражающая поверхность позволяет получить равномерный и мягкий световой поток для подсветки теней и выравнивания светотеневого рисунка, используется как заполняющий источник. Не искажает цветовую температуру источника освещения.
Белая просвечивающая ткань рассеивает проходящий сквозь нее световой поток от вспышки и равномерно освещает объект съемки увеличенной площадью излучения. Таким образом, резкий точечный свет, излучаемый при срабатывании фотовспышки, преобразуется в достаточно мягкий световой поток, излучаемый с большей площади.
Черная поверхность поглощает большую часть света, используется для углубления теней и отсекания паразитных засветок, также применяется при съемках поверхностей с бликами.
Зеленый и синий применяются для съемки по технологии хромакей.