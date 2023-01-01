Описание

Extend FEA-OB12 BW — глубокий 16-гранный световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Диаметр софтбокса 120 см, глубина 65 см. Глубокая параболическая форма с серебристым внутренним покрытием обеспечивает направленный интенсивный сфокусированный поток лучей. Форма поверхности, максимально приближенная к кругу, позволяет получать красивые круглые отсветы в глазах фотомодели.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.