Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB12 BW, 16-угольный, глубокий
Код товара : УТ-00017085
Артикул : 23057
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.700
Описание
Extend FEA-OB12 BW — глубокий 16-гранный световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Диаметр софтбокса 120 см, глубина 65 см. Глубокая параболическая форма с серебристым внутренним покрытием обеспечивает направленный интенсивный сфокусированный поток лучей. Форма поверхности, максимально приближенная к кругу, позволяет получать красивые круглые отсветы в глазах фотомодели.
Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции.