Описание

Телесуфлер Falcon Eyes EasySay RC8 позволяет диктору (блогеру, ведущему, актеру и т.д.) произносить любой текст без заминок и при этом не терять зрительный контакт с камерой. Использование телесуфлера дает возможность снимать с «первого дубля», что значительно сокращает время съемок видеоблогов, рекламных роликов, репортажей, интервью, киносцен, телепрограмм и значительно улучшает их качество.

Текст, воспроизводимый на экране мобильного устройства с IOS (приложение находится в разработке) или Android, отображается на полупрозрачном стекле, через которое с обратной стороны ведется съемка. Таким образом глаза диктора всегда направлены прямо в объектив камеры. Устройство отличается небольшим весом и размерами, имеет чехол для хранения и удобно упаковано для переноски. Телесуфлер отлично подойдет для работы в небольшой видеостудии или на выездных съемках.

Стекло суфлера трапецеидальной формы 10'' со светопроницаемость 70/30 позволяет снимать материал без искажений – в камеру попадает достаточно света. Текст, спроецированный на экран телесуфлера, четкий и контрастный и при этом не влияет на качество видеоматериала. Расстояние комфортного считывания — до 3 метров.

Установка телесуфлера

Для съемки цифровой DSLR камерой телесуфлер устанавливается на ее объектив с помощью одного из переходных колец (Ø49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм мм в комплекте). Переходное кольцо накручивается на резьбу объектива и легко закрепляется на корпусе телесуфлера.

Для съемки камерой смартфона на задней панели телесуфлера предусмотрены три металлические пластины. Смартфон крепится при помощи чехла с магнитной вставкой или специального магнитного держателя (приобретаются отдельно).

Легкую конструкцию из телесуфлера и камеры можно установить на видеоштатив при помощи штатной резьбы фотоаппарата. Также можно дополнительно закрепить телесуфлер на риг или другое основание, для этого снизу телесуфлера есть резьбовые отверстия 1/4".

Универсальный держатель мобильного устройства

Мобильное устройство, на экране которого воспроизводится текст, помещается в двухсторонний держатель смартфона/планшета с универсальным подпружиненным зажимом. Держатель рассчитан на смартфоны шириной от 50 до 75 мм, и планшеты от 85 до 130 мм.

Держатель с мобильным устройством надежно крепится к корпусу телесуфлера и блокируется фиксатором. Чтобы установить держатель, необходимо сдвинуть фиксатор вправо, вставить держатель в направляющую втулку нужной стороной (для смартфона / планшета) и повернуть по часовой стрелке. После чего заблокировать держатель фиксатором.

Дистанционное управление

В комплект телесуфлера входит пульт ДУ для управления на расстоянии мобильным устройством (смартфоном или планшетом) с предустановленным приложением Falcon Eyes EasySay.

Дистанционное управление незаменимо во время самостоятельных съемок, а также в случае когда телесуфлером управляет ассистент. Приложение Falcon Eyes EasySay для подготовки и управления текстом телесуфлера создаст условия для комфортного чтения в разнообразных съемочных ситуациях.

Пульт дистанционного управление совместно с приложением Falcon Eyes EasySay, позволяют: выбрать необходимый текст суфлера из нескольких заранее записанных и запустить его. Изменить цвет текста и фона (5 комбинаций), отзеркалить текст, сменить направленность текста по горизонтали и вертикали. А также прямо во время движения текста изменить скорость воспроизведения, запустить непрерывную прокрутку, поставить текст на паузу, листать поэкранно – найдется решение для любой ситуации.

Особенности телесуфлера Falcon Eyes EasySay RC8