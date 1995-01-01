Кронштейн Falcon Eyes E с холодным башмаком и креплением для зонта

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Код товара: УТ-00082525 Артикул: 24585 Код товара: УТ-00082525 Артикул: 24585 Металлический кронштейн Falcon Eyes E позволяет установить накамерную вспышку или небольшой светодиодный осветитель на студийную стойку, рукоятку-монопод, штатив или иной держатель. Угол наклона вспышки регулируется. Имеется отверстие с зажимом для крепления фотозонтиков. Кронштейн устанавливается на стандартный студийный шпигот 5/8", а также на винты 1/4" или 3/8" (съемный адаптер в комплекте). Товар не найден Задать вопрос Описание Металлический кронштейн Falcon Eyes E позволяет установить накамерную вспышку или небольшой светодиодный осветитель на студийную стойку, рукоятку-монопод, штатив или иной держатель. Угол наклона вспышки регулируется. Имеется отверстие с зажимом для крепления фотозонтиков. Кронштейн устанавливается на стандартный студийный шпигот 5/8", а также на винты 1/4" или 3/8" (съемный адаптер в комплекте). Вес: 0.3 кг

Комплектация: кронштейн E, съемный адаптер с отверстиями 1/4" и 3/8", гарантийный талон Видео Наш обзор

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