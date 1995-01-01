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Кронштейн Falcon Eyes E с холодным башмаком и креплением для зонта

  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
  • E с холодным башмаком и креплением для зонта
Код товара:УТ-00082525
Артикул:24585

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Металлический кронштейн Falcon Eyes E позволяет установить накамерную вспышку или небольшой светодиодный осветитель на студийную стойку, рукоятку-монопод, штатив или иной держатель. Угол наклона вспышки регулируется. Имеется отверстие с зажимом для крепления фотозонтиков. Кронштейн устанавливается на стандартный студийный шпигот 5/8", а также на винты 1/4" или 3/8" (съемный адаптер в комплекте).

  • Вес: 0.3 кг
  • Комплектация: кронштейн E, съемный адаптер с отверстиями 1/4" и 3/8", гарантийный талон