Описание

Falcon Eyes DTR-800D с лампой (800 Вт) – компактный и надежный галогенный осветитель с металлическими шторками, зуммированием светового луча и регулировкой яркости. Источник света DTR-800D обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию отражателя с высокой оптической эффективностью.

В осветителе используется кварцевая галогенная лампа RHS 800 или THL-C800D (800 Вт, 220 В, 3200 К, лампа в комплекте).

Особенностью модели DTR-800 с индексом D является наличие диммера для плавной регулировки яркости. Фокусировка светового пучка осуществляется поворотным механизмом, расположенным с обратной стороны осветителя. Корпус, с конвекционным охлаждением, изготовлен из металла.

DTR-800D устанавливается на стойку при помощи металлического кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать осветитель.

Аксессуары: с галогенными осветителями DTR-800D могут быть использованы отдельно приобретаемые аксессуары, такие как: