Осветитель Falcon Eyes DTR-800D, 800 Вт 3200К, с зумом и диммером
Код товара : УТ-00040355
Артикул : 24596
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
800 Вт
Регулировка мощности, диапазон
плавная, пульт на кабеле питания
Индекс CRI
100
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
3200
Работа от сети
220 В
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
1.8 кг
Вес (брутто), г
1.800
Комплектация
осветитель, 2 лампы THL-800 (рабочая и запасная), шторки, кабель питания с выключателем и диммером
Описание
Falcon Eyes DTR-800D с лампой (800 Вт) – компактный и надежный галогенный осветитель с металлическими шторками, зуммированием светового луча и регулировкой яркости. Источник света DTR-800D обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию отражателя с высокой оптической эффективностью.
В осветителе используется кварцевая галогенная лампа RHS 800 или THL-C800D (800 Вт, 220 В, 3200 К, лампа в комплекте).
Особенностью модели DTR-800 с индексом D является наличие диммера для плавной регулировки яркости. Фокусировка светового пучка осуществляется поворотным механизмом, расположенным с обратной стороны осветителя. Корпус, с конвекционным охлаждением, изготовлен из металла.
DTR-800D устанавливается на стойку при помощи металлического кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать осветитель.
Аксессуары: с галогенными осветителями DTR-800D могут быть использованы отдельно приобретаемые аксессуары, такие как:
- адаптер для софтбокса MRH1-4;
- софтбокс для осветителя MRH1-4+SB6080.