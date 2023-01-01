Описание

Коническая насадка Falcon Eyes DPSA-CST BW позволяет получать узконаправленный луч света для создания светового или цветового акцента на отдельной части кадра. Чаще всего используется для контровой подсветки волос модели, но на самом деле круг применения гораздо шире. В комплекте набор цветных фильтров и сотовая насадка. Длина конуса 24 см, байонет Bowens.

Байонетное кольцо сменное, диаметр 152 мм, с помощью переходника (приобретается отдельно) насадку можно установить на приборы с другим байонетом (Broncolor, Elinchrome, Hensel и т. д.).

Будьте осторожны: корпус насадки может сильно нагреться во время съемки.