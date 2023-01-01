Конус (снут) Falcon Eyes DPSA-CST BW, байонет Bowens, 24 см
Код товара : УТ-00037477
Артикул : 22890
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.000
Описание
Коническая насадка Falcon Eyes DPSA-CST BW позволяет получать узконаправленный луч света для создания светового или цветового акцента на отдельной части кадра. Чаще всего используется для контровой подсветки волос модели, но на самом деле круг применения гораздо шире. В комплекте набор цветных фильтров и сотовая насадка. Длина конуса 24 см, байонет Bowens.
Байонетное кольцо сменное, диаметр 152 мм, с помощью переходника (приобретается отдельно) насадку можно установить на приборы с другим байонетом (Broncolor, Elinchrome, Hensel и т. д.).
Будьте осторожны: корпус насадки может сильно нагреться во время съемки.