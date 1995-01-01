Переходное кольцо DBRI предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм на осветительные приборы с байонетом Hensel / Richter.
Диаметр кольца: 152 мм. Материал: металл.
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