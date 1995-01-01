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Кольцо переходное Falcon Eyes DBRI, 152 мм на Hensel / Richter

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Код товара: УТ-00089153 Артикул: 14639 Код товара: УТ-00089153 Артикул: 14639 Переходное кольцо DBRI предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм на осветительные приборы с байонетом Hensel / Richter. Диаметр кольца: 152 мм. Материал: металл. Товар не найден Задать вопрос Описание Переходное кольцо DBRI предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм на осветительные приборы с байонетом Hensel / Richter.

Диаметр кольца: 152 мм. Материал: металл. Видео Наш обзор

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