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Кольцо переходное Falcon Eyes DBRI, 152 мм на Hensel / Richter

  • DBRI, 152 мм на Hensel / Richter
  • DBRI, 152 мм на Hensel / Richter
  • DBRI, 152 мм на Hensel / Richter
  • DBRI, 152 мм на Hensel / Richter
  • DBRI, 152 мм на Hensel / Richter
Код товара:УТ-00089153
Артикул:14639

Товар не найден

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Описание
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Описание

Переходное кольцо DBRI предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм на осветительные приборы с байонетом Hensel / Richter.
Диаметр кольца: 152 мм. Материал: металл.