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Зажим угловой для штанг Falcon Eyes CLD-18

  • CLD-18
  • CLD-18
  • CLD-18
Код товара:УТ-00082524
Артикул:26456

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зажим Falcon Eyes CLD-18 предназначен для установки оборудования типа штанг (в том числе и гибких) со шпиготами 5/8 дюйма под углом друг к другу. Дополнительно имеет отверстие с поджимным винтом для установки фотозонта.

Барашковые зажимы с металлическими запрессованными гайками – для надёжной фиксации на шпиготах. Поворотная ось – с трещёткой, мощный рычаг с запрессованной латунной гайкой для фиксации выбранного угла. Угол поворота произвольный, может изменяться в пределах от -110° до 110°.

Купить зажим Falcon Eyes CLD-18 можно порекомендовать, например, для тех видов съёмки, когда есть необходимость вынести не очень тяжелое оборудование (вспышку, отражатель и так далее) на некоторое расстояние от оси стойки. Корпус зажима изготовлен из прочного пластика, а винтовые зажимы из металла.

Отверстие для зонта: 9 мм
Размеры: 13 х 11.5 х 7 см
Вес: 200 г