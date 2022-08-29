Описание

Код товара: 126377

Поляризационный фильтр уменьшает блики при съемке через стекло или через водную поверхность (например, если Вы захотите снять плавающих в воде рыб или снять вид окрестностей через оконное стекло), а также блики от всех прочих диэлектриков - жидкостей, пластиковых и лакированных поверхностей и т.д. (но не от непокрашенного металла). Также, поляризационный фильтр усиливает цветовую насыщенность, предотвращает "выгорание" неба при съемке под ярким прямым солнечным светом, улучшает обработку облаков.

Состояние: 5.

Комплектация: коробка.

Гарантия 14 дней.