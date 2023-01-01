Описание

Односторонний складной отражатель, серебристый, диаметр 107 см. Может использоваться для фото- и видеосъемки. Недорогое, легкое и компактное решение для выездной и студийной съемки.

Серебристая поверхность отражателя используется для отражения жестким светом, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делает эту поверхность одной из часто используемых, найдет применение даже в пасмурную погоду.

Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 40 см.