Отражатель Falcon Eyes CFR-22G HL, 56 см, золотистый
Код товара : УТ-00037479
Артикул : 25397
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Односторонний круглый отражатель с золотистой поверхностью, диаметр 56 см. Подходит для поясных и ростовых портретов и для подсветки отдельных участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету теплые тона, причем данный эффект эффект сильно выражен (по сравнению с поверхностью типа Sunlight, состоящей из переплетения серебристых и золотистых ниток). Обычно используется для создания эффекта загара. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет как легко удерживать отражатель одной рукой, так и закрепить его на штативе, стойке или другом держателе.