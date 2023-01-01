Односторонний круглый отражатель с золотистой поверхностью, диаметр 56 см. Подходит для поясных и ростовых портретов и для подсветки отдельных участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету теплые тона, причем данный эффект эффект сильно выражен (по сравнению с поверхностью типа Sunlight, состоящей из переплетения серебристых и золотистых ниток). Обычно используется для создания эффекта загара. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", что позволяет как легко удерживать отражатель одной рукой, так и закрепить его на штативе, стойке или другом держателе.